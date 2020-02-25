Атомная подлодка США потеряла защитное покрытие после первого похода

Автор микроблога Twitter Ivan O'Gilvi разместил фото новой американской субмарины Colorado, на которых видно, что защитное покрытие облезло. И это случилось после первого же похода.

Проблема актуальна для подводных кораблей американского и британского флотов

Поход новой субмарины, введенной в строй в 2018 году, судя по информации из открытых источников, был долгим. Она прошла моря за Полярным кругом, нанесла визит в военные порты Норвегии и Шотландии. Но даже это не объясняет, почему субмарина пришла в порт базирования в Коннектикуте с массивными дырами в защитном покрытии корпуса.

"В сентябре 2019 года в адрес судостроительной компании Newport News Shipbuilding прозвучали обвинения в фальсификации тестов стелс-оболочки боевых субмарин. Colorado построена на другой верфи, Electric Boat — это свидетельствует, что проблемы с защитным покрытием не единичны", — писало ранее издание Forbes.

Покрытие субмаринам необходимо, чтобы соответствовать классу "невидимок". Его задача — рассеивать сигналы гидролокаторов. Судя по всему, защита непрочна — не выдерживает температурных изменений при уходе на глубину. Эксперты говорят, что такая проблема актуальна не только для американского, но и для британского флота.