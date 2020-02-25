В Китае появились ракеты, которые невозможно сбить

Военный обозреватель издания Yahoo News Japan пишет о том, что Китай наращивает военную мощь, и этот факт сильно беспокоит Соединенные Штаты.

В частности, автор статьи упоминает ракеты, которые были показаны на торжественном шествии 1 октября прошлого года в честь 70-летия основания КНР.

Особое внимание американцев привлекли гиперзвуковые баллистические ракеты DF-17

"Они летят на гиперзвуковой скорости, превышающей пять махов. Их траектория ниже обычных баллистических ракет, поэтому радары их засекают слишком поздно. Кроме того, невозможно определить место попадания боеголовок, поэтому существующие системы ПВО поразить такие ракеты не могут. Если Китай примет их на вооружение, они станут мощнейшими в мире ракетами", — пишет автор статьи.

В публикации отмечается, что серийное производство DF-17 будет налажено в 2020 году. А по некоторым данным, оно уже началось.

"С учетом того, что радиус действия ракеты составляет 1800-2500 километров, то существующие системы ПВО Японии, США и Южной Кореи будут бесполезны против них", — отмечает японский эксперт.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что новая подлодка США облезла после первого же похода.