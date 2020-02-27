Как устроен "летающий штаб" самолет обнаружения и управления А-50

В России стартовали первые в этом году учения А-50 и Ил-76. Перед экипажами стоит задача найти и сопровождать условного противника. В этих маневрах особая роль отводится самолету А-50, который координирует действии транспортников Ил-76.

"Летающий штаб" А-50

Самолет:

обнаруживает воздушные и надводные объекты противника;

координирует действия войск на земле.

Обозреватель телеканала "Звезда" Алексей Кошкин перечислил технику, которая позволяет выполнять такие сложные задачи.

"Внутри А-50 работают операторы группы боевого управления, которые принимают решения, руководствуясь показаниями техники: электроника отслеживает, обнаруживает и наводит цель. На экранах отображаются любые воздушные объекты, как гражданские, так и боевые", — написал Кошкин.

Отмечается, что А-50 может навести любой истребитель ВКС РФ на любую цель, причем за несколько сотен километров. Различий нет между кораблем противника, самолетом или же ракетой: они одинаково доступны для обнаружения "летающим штабом".