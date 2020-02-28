Броня и высота — главная защита российских самолетов в Сирии

Директор Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов рассказал о защите от наземных атак самолетов ВКС РФ, которые работают в Сирии по приглашению Дамаска.

В Сирии обострилась ситуация. Сирийские боевики, а также турецкие подразделения активно начали использовать переносные ЗРК против самолетов в Идлибе, как сирийских, так и российских. Это, безусловно, опасная ситуация, однако самолеты надежно защищены.

О том, какие средства используют российские самолеты, рассказал "Известиям" директор Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов.

Высота — отличный союзник

Турция так и не получила от США ЗРК Patriot. Однако турецкие военные имеют аналоги ПЗРК Stinger собственной разработки и производства. Они эффективны на высотах до 4 км, указал эксперт.

"Поэтому главной защитой от ПЗРК становится высота применения российской авиации. Те же российские Су-24 перемещаются на большей высоте и находятся вне досягаемости ракет протурецких террористов", — отметил Михайлов в комментарии "Известиям".

Броня защищает на низкой высоте

Эксперт указал на то, что в Идлибе работают и другие самолеты — бомбардировщики Су-34 и штурмовики Су-25. Поскольку их задача — уничтожение наземных целей, они оснащены прочной броней от ПЗРК.

"Штурмовик Су-25 имеет бронированную кабину, он оснащен комплексом обороны семейства "Витебск", выстреливающим ложные тепловые цели. Кроме того, штурмовик, как и Су-34, имеет собственную систему РЭБ, которая искажает параметры сигнала, и вражеские РЛС получают неверную информацию, что не дает нанести удар по самолету из ЗРК", — рассказал военный эксперт.

Ранее "Правда.Ру" рассказала, как Су-25 обманывает ПВО противника.