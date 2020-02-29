США затребовали "посадить российские военные самолеты" в Сирии

На заседании Совета безопасности ООН американская делегация потребовала, чтобы Россия "немедленно посадила свои военные самолеты в Сирии". Соответствующее заявление сделала постпред США при ООН Келли Крафт.

"Мы призываем Российскую Федерацию немедленно посадить свои военные самолеты. И мы призываем все сирийские войска и их российских союзников отойти на линии разграничения огня, установленные в 2018 году", - заявила дипломат.

Также Крафт подчеркнула, что для предотвращения эскалации в Идлибе "США должны играть ключевую роль".