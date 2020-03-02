На Украине офицеров запаса после военной кафедры будут забирать в армию

Украинские СМИ узнали, что в ВСУ на срочную службу будут призываться выпускники военных кафедр, которые не служили в войсках.

"Речь идет об офицерах запаса в возрасте до 43 лет, которые не проходили военной службы, но закончили кафедры военной подготовки, получили воинское звание офицерского состава и находятся в запасе. Для этой категории военных в соответствии с законом "О воинской обязанности и военной службе" предусмотрена военная служба по призыву для лиц офицерского состава. Решение о призыве ежегодно принимает руководство ВС Украины", — сказал начальник отдела комплектования офицерским составом управления персонала штаба командования сухопутных войск ВСУ полковник Сергей Волков.

Он отметил, что пока нет приказа Генштаба, поэтому неизвестно, на какой период офицеров запаса запишут в "срочников". Волков подчеркнул, что в Донбасс эти военнослужащие отправляться не будут.

Ранее "Правда.Ру" передавала заявление украинского полковника Максима Марченко о мощи ВСУ и "стальных монстрах" в войсках.