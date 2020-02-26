Украинский полковник заявил о "стальных монстрах" ВСУ

Полковник украинской армии Максим Марченко принял гостя из Франции — публициста Бернара-Анри Леви и рассказал ему о "мощи армии Украины".

Французский публицист Бернар-Анри Леви известен своими прокиевскими настроениями и антироссийской риторикой. Он приехал на Украину, чтобы изучить ситуацию в Донбассе.

Французского гостя сопровождал украинский полковник Максим Марченко. Он рассказал гостю о высоком боевом духе солдат ВСУ и их отличной подготовке. По итогам посещения Донецкой и Луганской областей Украины Леви сделал репортаж.

В нем, в частности, Марченко сообщает, что если армия получит приказ, то моментально освободит Донецк и Луганск.

"Посмотрите на этих стальных монстров, понаблюдайте за этими быстрыми людьми, как они заряжают и разряжают средства артиллерии, высчитывая угол огня. Мы выполняем приказы нашего Главнокомандующего, президента, и мы считаем честью, в отличие от противника, уважать решение о прекращении огня, предусмотренное Минскими соглашениями", — сказал офицер.

Он добавил, что, несмотря на самые лучшие намерения, войска сразу же "освободят" Донецк и Луганск, если поступит такой приказ.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что бойцы ВСУ распродают на украинской версии "Авито" военную помощь США.