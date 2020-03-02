Даже если Китай купит Су-57, он не узнает секретов истребителя РФ

Китай собирается приобрести российский многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57 для того, чтобы сделать его копию или "позаимствовать" некоторые тонкости устройства истребителя для создания своего самолета шестого поколения.

Цель погони за Су-57 — двигатели второго этапа Су-57. Как пишет военный обозреватель Ван Юнцинь, Поднебесная работает не только над J-20, есть и другие, более продвинутые проекты.

"Существует и программа J-31 — истребитель этой модели "заточен" под палубную версию для китайских авианосцев, часть из которых уже находится на стадии производства или планируются к постройке, таких как Type 003. Для развития китайской авиации необходимо изучать лучший мировой опыт и не замыкать свое внимание на созданное внутри страны", — отмечает китайский эксперт.

Скопировать не удастся

Более всего Китай интересуется силовой установки Су-57, поскольку конструкторы КНР пока не могут добиться успехов в создании качественного реактивного двигателя.

Но скопировать Су-57 не удастся, констатируют военные специалисты. Главная проблема для плагиаторов — особые металлические сплавы, из которых выполнены комплектующие. Подобрать точный состав никому не удается.

Известно, что ранее Китай приобрел Су-35, но так и не смог создать копию его силовых установок.