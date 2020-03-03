Глаз как у орла: снайперы ЗВО поражают мишень на дальности 800 метров

Стрелки гвардейской танковой армии Западного военного округа (ЗВО) показали, что для них мишень размером с монетку на расстоянии 800 метров — не проблема. Пресс-служба округа опубликовала соответствующее видео.

Во время тренировки снайперы должны были попасть в цифру 0 от 10 в центре на грудной мишени. Цель не превышает диаметр монеты в пять рублей.

Стрельбы проводились с использованием винтовки Драгунова на полигоне Алабино. В них участвовали более сотни бойцов.

Ранее "Правда.Ру" писала о снайперской винтовке Драгунова (СВД), которая и сегодня, спустя 30 лет после создания, остается одной из лучших в мире. Как говорят о ней эксперты, оценивая живучесть ствола, это — "неубиваемое оружие".

Справка "Правды.Ру"

СВД — первая в мире самозарядная винтовка повышенной точности, которую получили армейские снайперы.