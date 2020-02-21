"Неубиваемая" винтовка Драгунова остается лучшим оружием снайперов

Самое знаменитое детище Евгения Драгунова — снайперская винтовка — до сих пор находится на вооружении более 30 стран мира.

Спустя 30 лет после создания — лучшая

Снайперская винтовка Драгунова (СВД) калибра 7,62-мм винтовка, по оценкам профессионалов:

простая;

надежная;

легкая в обучении;

незаменимая в бою.

СВД - первая в мире самозарядная винтовка повышенной точности, которую получили армейские снайперы.

Оружие снайпера на поле боя

Испытатель АО "ЦНИИточмаш" Александр Борисов дал характеристику оружию:

"СВД была одним из самых лучших образцов оружия этого класса — оружия снайпера на поле боя. Одним из лучших образцов по надежности, по точности стрельбы на своей дистанции — до 500 м. При этом благодаря используемому патрону (7,62×54 мм) из СВД можно поражать цели и на вдвое большей дистанции — до 1 км", — уточнил эксперт.

"Неубиваемое" оружие

Специалист "ЦНИИточмаш" Илья Давыдов также рассказал о достоинствах СВД. На фоне того, что многие современные снайперские винтовки крайне чувствительны к ударам, грязи, песку, винтовка Драгунова является оружием с высокими показателями прочности.