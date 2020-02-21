Самое знаменитое детище Евгения Драгунова — снайперская винтовка — до сих пор находится на вооружении более 30 стран мира.
Снайперская винтовка Драгунова (СВД) калибра 7,62-мм винтовка, по оценкам профессионалов:
СВД - первая в мире самозарядная винтовка повышенной точности, которую получили армейские снайперы.
Испытатель АО "ЦНИИточмаш" Александр Борисов дал характеристику оружию:
"СВД была одним из самых лучших образцов оружия этого класса — оружия снайпера на поле боя. Одним из лучших образцов по надежности, по точности стрельбы на своей дистанции — до 500 м. При этом благодаря используемому патрону (7,62×54 мм) из СВД можно поражать цели и на вдвое большей дистанции — до 1 км", — уточнил эксперт.
Специалист "ЦНИИточмаш" Илья Давыдов также рассказал о достоинствах СВД. На фоне того, что многие современные снайперские винтовки крайне чувствительны к ударам, грязи, песку, винтовка Драгунова является оружием с высокими показателями прочности.
"Неубиваемая винтовка", — констатировал Илья Давыдов.
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