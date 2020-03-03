Казанский подросток хотел устроить бойню в школе

Казанские силовики нашли подростка, который хотел устроить в своей школе бойню.

Об этом сообщил официальный представитель Национального антитеррористического комитета Андрей Пржездомский. По его словам, подросток сам позвонил по номеру 112 и рассказал, что хочет убить одноклассников.

Позже он объяснился, что у него нет авторитета среди сверстников из-за плохой успеваемости по английскому языку.

"На любой вопрос у него был ответ один: "Мне все равно", — сообщил Пржездомский.

Сейчас подростка направили на домашнее обучении. За ним наблюдают полицейские.