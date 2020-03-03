Спецы ФСБ поймали террориста из Дагестана у схрона с тротилом

Сотрудники ФСБ задержали в Ямало-Ненецком округе предполагаемого террориста непосредственно у схрона с тротилом.

Бойцы настигли злоумышленника в момент, когда тот извлекал из тайника пакет, в котором оказалось пять килограммов тротила.Об этом сообщает издание Ura. ru со ссылкой на собственный источник.

"Тайник со взрывчаткой, рядом с которым задержали подозреваемого, находился рядом с базой МЧС за городом. При обыске у задержанного, который оказался уроженцем Дагестана, нашли огнестрельное оружие", — передает издание.

Операция состоялась на прошлой неделе, но известно о ней стало только сейчас из соображений безопасности. Официальных данных и подробностей операции пока нет.