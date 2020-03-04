Российское Министерство обороны сегодня опубликовало видео того, как производится дозаправка в воздухе стратегических бомбардировщиков Ту-160.
Как говорится в комментариях к видеокадрам дозаправки, она выполнялась воздушными танкерами Ил-78 на высоте свыше 5 км, а скорость самолетов - 600 км/ч. Расстояние между бортами - менее 30 метров. Дополнительная сложность - сильный боковой ветер.
Необходимость же дозаправки была вызвана тем, что полет десяти самолетов дальней авиации продолжался более восьми часов.
Республики Донбасса могут пойти на компромисс с Украиной в вопросе проведения местных выборов и совместного патрулирования границы с Россией.