В Пентагоне оценили вероятность военного столкновения с РФ в Арктике

Замминистра обороны США Джеймс Андерсон сообщил американским деятелям, что в ближайшее время не стоит ожидать столкновения с Россией в Арктике, даже несмотря на явное соперничество в этом регионе.

"В настоящий момент, согласно нашей оценке, потенциал для конфликта в Арктикев краткосрочной перспективе является низким. Мы, безусловно, находимся в состоянии соперничества с Российской Федерацией, это не ставится под сомнение, но когда я говорю, что потенциал для конфликта является низким, я имею в виду настоящее физическое столкновение, и вероятность этого сейчас, согласно нашей оценке, низкая", — сказал Андерсон.

В Вашингтоне не раз говорили о наращивании Россией сил в арктическом регионе, и о беспокойстве из-за этого. В Пентагоне считают, что Москва рассчитывает превратить Арктику в площадку "для нападения на США".

Ранее "Правда.Ру" писала о размещении в Арктике нового подразделения российских войск. По словам министра обороны Сергей Шойгу, это делается для защиты Северного морского пути.