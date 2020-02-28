Северный морской путь находится под надежной защитой, сообщил министр оборонного ведомства России Сергей Шойгу, в том числе и благодаря новой дивизии ПВО, размещенной в Арктике.
Укрепление обороны арктического региона — один из приоритетов Минобороны, отметил Шойгу.
"Мы заложили там надежный фундамент для создания военной инфраструктуры. На островах арктических архипелагов построены не имеющие аналогов в мире административно-жилые комплексы, в которых военнослужащие несут боевую службу, боевое дежурство на ротационной основе", — сказал он.
Предприятия российского оборонпрома специализируются, в том числе, и на производстве оборудования и вооружения для регионов с суровыми условиями.
"Всего до конца года поступит более 180 единиц вооружения и военной техники, адаптированных к применению в суровых условиях Арктики", — заключил министр.
22 июня, в день объявления войны, Марина Цветаева произнесла странную фразу: "Мне бы поменяться с Маяковским". И еще сказала такое: «Человеку немного надо: клочок твердой земли, чтобы поставить ногу и удержаться на ней. Вот и все».