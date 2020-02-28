Россия сформировала в Арктике еще одну дивизию ПВО

Северный морской путь находится под надежной защитой, сообщил министр оборонного ведомства России Сергей Шойгу, в том числе и благодаря новой дивизии ПВО, размещенной в Арктике.

Укрепление обороны арктического региона — один из приоритетов Минобороны, отметил Шойгу.

"Мы заложили там надежный фундамент для создания военной инфраструктуры. На островах арктических архипелагов построены не имеющие аналогов в мире административно-жилые комплексы, в которых военнослужащие несут боевую службу, боевое дежурство на ротационной основе", — сказал он.

Россия строит технику специально для Арктики

Предприятия российского оборонпрома специализируются, в том числе, и на производстве оборудования и вооружения для регионов с суровыми условиями.