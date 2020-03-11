Суд приговорил офицера Минобороны к штрафу за 50 взяток

Офицера 79-го тяжелого бомбардировочного авиационного ордена Красной Звезды полка Владимира Спину оштрафовали за полсотни взяток.

"Спина должен был принимать зачеты у летчиков, но вместо того чтобы проводить экзамен, он сообщил командирам эскадрилий о том, что их подчиненные получат зачет без реальной проверки знаний, если заплатят по 500 рублей. Командиры начали собирать деньги", — сообщает "Коммерсантъ".

В результате Спина получил взятки от 51 летчика. Один из командиров заснял процесс передачи взятки на мобильный телефон и обратился в военную контрразведку ФСБ. Там офицеру дали спецаппаратуру, деньги, которые предназначались на оплату зачетов, обработали специальным составом, после чего он снова пошел к Спине.

В процессе передачи денег в кабинете Спины вошли сотрудники контрразведки и задержали взяточника.

Согласно решению суда, Спина должен будет выплатить штраф в размере 180 тысяч рублей. Из ВС РФ его уволили.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что офицер, обвиняемый в вымогательстве крупной взятки, помещен в СИЗО.