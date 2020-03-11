Сотрудники полиции строили начальнику баню вместо работы

В Архангельской области завершено расследование уголовного дела бывшего начальника отдела полиции "Приморский", который заставил подчиненных вместо работы строить ему баню, сообщает региональное управление Следственного комитета России.

В 2017 году бывший начальник отдела полиции заставил двух сотрудников строить себе баню. Сотрудники боялись отказаться, так как это могло привести в проблемам на службе. В результате в течение нескольких месяцев они вместо работы строили баню. Также к строительству их привлекали во время больничных и отпусков.

Выполнением своих прямых обязанностей полицейские занимались в свободное время и в выходные дни. Время, которое сотрудники потратили на строительство бани, начальник учитывал как рабочее и начислял зарплату себе и подчиненным.

Возбуждено уголовное дело.