Старейшее судно ВМФ России вышло на учения в Черное море

В учениях Черноморского флота, которые начались сегодня, 11 марта, принимает участие старейший действующий корабль российского ВМФ — спасательное судно "Коммуна".

Как рассказали в информационном отделе ЧФ, корабль построен еще до революции 1917 года на Путиловской верфи в Санкт-Петербурге. До 1922 года он назывался "Волхов".

В учениях, кроме заслуженного ветерана — "Коммуны", задействованы водолазные суда и суда обеспечения Черноморского флота.

Расчет подводного аппарата АС-28 выполнит несколько погружений на глубину от 10 до 40 метров, во время которых моряки проверят связь из подводного положения и повторят алгоритм действий при погружении и всплытии с грунта.

Их помощником как раз и станет спасательное судно "Коммуна". В задачу команды входит: