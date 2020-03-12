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Источник Правда.Ру

Турция намерена сохранить военное присутствие в Идлибе

Силовые структуры » Министерство обороны

Власти Турции не планируют выводить своих военных с территории Идлиба.

"Мы по-прежнему хотим сохранить свое военное присутствие в Идлибе. Мы не рассматриваем вопрос вывода своих военных с этой территории", — заявил министр обороны республики Хулуси Акар.

Напомним, что договорённости о перемирии в Идлибе были достигнуты на встрече президентов РФ и Турции 5 марта.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что США пригрозили России санкциями в случае срыва перемирия в Идлибе.

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