Турция намерена сохранить военное присутствие в Идлибе

Власти Турции не планируют выводить своих военных с территории Идлиба.

"Мы по-прежнему хотим сохранить свое военное присутствие в Идлибе. Мы не рассматриваем вопрос вывода своих военных с этой территории", — заявил министр обороны республики Хулуси Акар.

Напомним, что договорённости о перемирии в Идлибе были достигнуты на встрече президентов РФ и Турции 5 марта.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что США пригрозили России санкциями в случае срыва перемирия в Идлибе.