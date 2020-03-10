США пригрозили России санкциями в случае срыва перемирия в Идлибе

США и другие страны готовы ввести санкции против России, если она не обеспечит сохранение режима прекращения огня в сирийской провинции Идлиб. Об этом заявил спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри.

Дипломат отметил, что если Сирия будет восстанавливать контроль над своей территорией, то тут же последуют санкции.

В настоящее время обсуждаются военные, дипломатические, санкционные и возможности СМИ, которые придется задействовать, если будет сорвано перемирие.

Власти США приветствуют договоренности, которые были достигнуты с Турцией, но сомневаются в том, что РФ и Сирия будут их исполнять.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Германии оценили роль России при решении ситуации в Идлибе.