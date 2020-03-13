В Брянске задержали чиновника-взяточника

12 марта в Брянске был задержан заместитель директора управления капитального строительства Роман Сенокос. Сотрудники регионального управления МВД взяли его под стражу.

Чиновник руководил тремя отделами, каждый из которых имеет отношение к распределению бюджетных средств.

Чиновника подозревают в коррупции. В настоящее время в его рабочем кабинете проводится обыск.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что замглавы ПФР задержали за получение взятки.