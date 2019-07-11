Источники в Пенсионном фонде России сообщили о задержании заместителя председателя правления ведомства Алексея Иванова. Позже информацию подтвердили силовые ведомства. Задержание чиновника произошло 10 июля, его подозревают в получении взятки.
Пресс-служба ПФР отметила, что ведомство продолжает работать в штатном режиме и оказывать содействие следствию. По словам источника, перед задержанием Иванова силовики провели обыски в нескольких компаниях-подрядчиках ПФР.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о бывшем главе Пенсионного фонда Свердловской области, который получил десять лет колонии за хищение одного миллиарда рублей.
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