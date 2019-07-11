Замглаву ПФР задержали за получение взятки

Источники в Пенсионном фонде России сообщили о задержании заместителя председателя правления ведомства Алексея Иванова. Позже информацию подтвердили силовые ведомства. Задержание чиновника произошло 10 июля, его подозревают в получении взятки.



Врио главы подмосковного Дзержинского подозревается в получении взятки / Новости от 19.02.2019 10:31

Пресс-служба ПФР отметила, что ведомство продолжает работать в штатном режиме и оказывать содействие следствию. По словам источника, перед задержанием Иванова силовики провели обыски в нескольких компаниях-подрядчиках ПФР.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о бывшем главе Пенсионного фонда Свердловской области, который получил десять лет колонии за хищение одного миллиарда рублей.

Читайте также:

Глава Пенсионного фонда Петербурга подозревается в крупной взятке