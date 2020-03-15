В Чите военный вертолет случайно выстрелил по жилому дому

Вертолет Ми-35 случайно выстрелил по жилому дому в Чите снарядом калибра 23 миллиметра. Непроизвольный выстрел произошел во время процедуры разряжения боекомплекта.

Воздушное судно стояло на аэродроме в полутора километрах от жилого здания. Снаряд попал в балкон на третьем этаже и повредил его остекление. В Министерстве обороны пока никак не прокомментировали инцидент.