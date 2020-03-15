Вертолет Ми-35 случайно выстрелил по жилому дому в Чите снарядом калибра 23 миллиметра. Непроизвольный выстрел произошел во время процедуры разряжения боекомплекта.
Воздушное судно стояло на аэродроме в полутора километрах от жилого здания. Снаряд попал в балкон на третьем этаже и повредил его остекление. В Министерстве обороны пока никак не прокомментировали инцидент.
Супруга 74-летнего юмориста Евгения Петросяна, Татьяна Брухунова, сегодня отмечает 31-летие. В честь своего дня рождения она разместила в Instagram пикантное фото в купальнике.