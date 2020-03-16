В России могут расширить перечень оснований для увольнения военных

Перечень причин, по которым Минобороны сможет уволить военнослужащего, пополнился двумя новыми пунктами.

Лишиться работы теперь офицер и военнослужащий по контракту может, если

совершит проступок, порочащий его честь и достоинство,

разгласит служебную информацию.

Законопроект, разработанный Министерством обороны, размещен на федеральном портале проектов нормативных документов.

Авторы документа отмечают, что "все новое — это забытое старое", и напоминают, что в СССР было положение, прекратившее действие в 1993 году, согласно которого офицеров можно было уволить за "совершение проступков, дискредитирующих высокое звание советского офицера".

Особо отмечается в документе, что увольнение по указанным пунктам может состояться после того, как будет сделано заключение аттестационной комиссии.