В России могут расширить перечень оснований для увольнения военных

Перечень причин, по которым Минобороны сможет уволить военнослужащего, пополнился двумя новыми пунктами.
Лишиться работы теперь офицер и военнослужащий по контракту может, если
Законопроект, разработанный Министерством обороны, размещен на федеральном портале проектов нормативных документов.
Авторы документа отмечают, что "все новое — это забытое старое", и напоминают, что в СССР было положение, прекратившее действие в 1993 году, согласно которого офицеров можно было уволить за "совершение проступков, дискредитирующих высокое звание советского офицера".
Особо отмечается в документе, что увольнение по указанным пунктам может состояться после того, как будет сделано заключение аттестационной комиссии.
Супруга 74-летнего юмориста Евгения Петросяна, Татьяна Брухунова, сегодня отмечает 31-летие. В честь своего дня рождения она разместила в Instagram пикантное фото в купальнике.