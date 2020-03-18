Сотрудник Росгвардии в Петербурге убит выстрелом в голову прямо на посту в самом центре Северной столицы.
Как сообщает интернет-портал "Фонтанка.ру", старшину вневедомственной охраны нашли с простреленной головой на посту в Михайловском саду.
"Полицейских и сотрудников "скорой помощи" в Михайловский сад вызвали ночью. На стационарном посту охраны с простреленной головой обнаружили 28-летнего старшину ОВО по Адмиралтейскому району. Рядом лежал служебный пистолет Макарова, дополнительный магазин к нему и использованная гильза", — пишет издание.
На момент приезда "скорой" росгвардеец был еще жив. Уже при врачах он впал в кому, была диагностирована клиническая смерть. Скончался он через несколько часов в реанимационном отделении Мариинской больницы.
"Рана головы у потерпевшего оказалась несовместима с жизнью. Мы ничего не смогли сделать", — сказали врачи (цитата "Фонтанка.ру").
"Камера наблюдения в парке зафиксировала, что на посту стреляли дважды за пару часов до звонка в полицию. На записи видно, что сотрудник выпал из будки около девяти вечера. С ним попытались связаться через полтора часа, но на звонок он не ответил. По факту смерти 28-летнего росгвардейца проводится проверка", — сообщили в пресс-службе ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Украинский журналист Дмитрий Гордон назвал тех, кому был выгоден расстрел "небесной сотни" на Майдане в 2014 году.