В Петербурге на посту обнаружен убитый выстрелом в голову росгвардеец

Сотрудник Росгвардии в Петербурге убит выстрелом в голову прямо на посту в самом центре Северной столицы.

Как сообщает интернет-портал "Фонтанка.ру", старшину вневедомственной охраны нашли с простреленной головой на посту в Михайловском саду.

"Полицейских и сотрудников "скорой помощи" в Михайловский сад вызвали ночью. На стационарном посту охраны с простреленной головой обнаружили 28-летнего старшину ОВО по Адмиралтейскому району. Рядом лежал служебный пистолет Макарова, дополнительный магазин к нему и использованная гильза", — пишет издание.

На момент приезда "скорой" росгвардеец был еще жив. Уже при врачах он впал в кому, была диагностирована клиническая смерть. Скончался он через несколько часов в реанимационном отделении Мариинской больницы.