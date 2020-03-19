В США показали "уничтожение" комплексов "Тополь-М" и С-400

Американская военно-промышленная корпорация Lockheed Martin, которая является "поставщиком №1" для Пентагона, выпустила в сеть видеоролик, на котором показано смоделированное уничтожение российских комплексов "Тополь-М" и ЗРК С-400 "Триумф".

видео имитационного удара по межконтинентальной баллистической ракете России

Видео, посвященное секретному научно-исследовательскому подразделению Skunk Works, которое занималось разработкой самолета-разведчика U-2 и истребителей F-22 Raptor и F-35 Lightning II, одновременно появилось на YouTube и в Twitter.

О чем "кино"

Короткометражный ролик под названием "Определяя будущее технологий" состоит из смоделированных при помощи компьютерной графики кадров "имитационного упреждающего удара по системе ПРО российского производства С-400 и мобильной межконтинентальной баллистической ракетной системе "Тополь-М", пишет Defence Blog.

Как поясняет голос за кадром, наведение на цели осуществлялись истребителями и беспилотниками.

В данном случае не столько интересно то, как американцы представляют себе "уничтожение российских комплексов" (их Голливуд еще и не такое покажет), сколько сам факт того, что подобные фантазии возникают регулярно и всякий раз выставляются на "всемирное обозрение".

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