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Источник Правда.Ру

В армии РФ не зарегистрировано случаев заболевания коронавирусом

Силовые структуры » Министерство обороны

Глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что на данный момент в вооруженных силах РФ не зафиксировано ни одного случая заражения коронавируса.

"В российской армии случаев заболевания не зарегистрировано", — отметил он.

Кроме того, министр отметил, что с целью предотвращения появления зараженных коронавирусом в российских войсках проводятся "круглосуточные профилактические мероприятия". Также осуществляется постоянный контроль как со стороны медработников, так и со стороны начальников всех уровней.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Минобороны РФ отказалось переносить весенний призыв из-за коронавируса.

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