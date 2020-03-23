В прошлом году РФ экспортировала вооружений на сумму более $15,2 миллиарда долларов в 50 стран мира.
"В настоящий момент Россия является лидером на международном рынке вооружений среди стран-экспортеров военной продукции", — сообщил замглавы Минобороны РФ.
В конце 2019 года Владимир Путин отметил, что РФ намерена укреплять позиции на мировом рынке вооружений и наращивать объемы поставки вооружений в другие страны, несмотря на санкции и недобросовестную конкуренцию.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что институт SIPRI назвал Россию крупнейшим экспортером оружия.
Китай вытащил на свет божий исследовательскую работу 2015 года о том, что коронавирус был создан учеными в сотрудничестве с американской армией.