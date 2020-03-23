В РФ отменяют массовые мероприятия из-за коронавируса. Но, несмотря на это, Минобороны РФ отказалось переносить весенний призыв. О том, насколько это обосновано, рассказал заместитель председателя Комитета Государственной Думы по обороне Юрий Николаевич Швыткин.

"Я считаю, это обосновано в настоящее время, потому что, во-первых, в Вооруженных силах на сегодняшний день активно проводятся профилактические мероприятия по предупреждению коронавируса. Во-первых, военнослужащих тщательно обследуют врачи.

Во-вторых, сегодня подготовлены в случае необходимости военные медицинские учреждения для приема военнослужащих.

В-третьих, мы должны понимать, что специфика несения воинской службы сегодня подразумевает, прежде всего, ограниченное пространство.

Понятно, что воинские части находятся в местах дислокации как постоянной, так и временной. Так как воинская дисциплина находится на высоком уровне, то это позволяет выполнять все распоряжении командиров и начальников по недопущению коронавируса, сводить их к минимуму. Кроме того, мы понимаем, что военнослужащие, у которых сейчас уже заканчивается срок прохождения службы, подлежат увольнению и вместо них должны прибыть на их место военнослужащие, которые сейчас призываются.

Насколько я информирован, военнослужащие, которые сейчас будут призываться, по прибытию в воинскую часть, так же будут попадать под двухнедельный карантин с целью, безусловно, инкубационного периода, я бы так сказал.

Военнослужащие проходят медицинское освидетельствование до того, как поступают на службу в вооруженные силы. Там, как я понимаю, они также будут проходить тест на коронавирус. Военнослужащие в любом случае меньше, чем гражданские лица, подвержены коронавирусу", — заключил эксперт.