Министр обороны России Сергей Шойгу вернулся из Сирии, где проводил встречу с главой республики Башаром Асадом.
После возвращения в РФ чиновник был подвергнут тщательной проверке на наличие нового типа коронавируса.
Тесты на COVID-19 сдали все члены делегации, которые сопровождали главу Минобороны в Сирии. Результат теста на коронавирус оказался отрицательным.
На фоне стремительного распространения пандемии коронавируса на Украине "вспомнили", что на территории страны работает 15 биолабораторий США.