Шойгу проверили на заражение коронавирусом

Министр обороны России Сергей Шойгу вернулся из Сирии, где проводил встречу с главой республики Башаром Асадом.

После возвращения в РФ чиновник был подвергнут тщательной проверке на наличие нового типа коронавируса.

Тесты на COVID-19 сдали все члены делегации, которые сопровождали главу Минобороны в Сирии. Результат теста на коронавирус оказался отрицательным.