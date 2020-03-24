В городе Дзержинском Московской области правоохранители задержали пятерых подозреваемых в совершении разбойных нападений. Ими оказались приезжие из ближнего зарубежья.
В апреле прошлого года злоумышленники, прибегнув к насилию, напали на водителя на Устьинской набережной. С помощью молотков они разбили стекла дверей машины, произвели несколько выстрелов из огнестрельного оружия и украли сумку, в которой находились 5 млн рублей.
Потерпевшего доставили в больницу.
В октябре 2019 года жертвами нападения стали двое мужчин во дворе дома на Краснохолмской набережной. Их избили металлическими прутьями и украли 7,5 млн рублей.
"Выяснилось, что оба разбойных нападения совершили одни и те же люди.
Все они находятся под стражей", — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
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