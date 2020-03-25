ФСБ рассекретила данные о преступлениях фашистов в Ростовской области

Доступ к архивному делу о преступлениях фашистов на территории Ростовской области в период с февраля по сентябрь 1943 года открыло Управление ФСБ по региону в рамках реализации федерального проекта "Без срока давности".

Как сообщила Мария Пономарева, глава отделения Российского исторического общества в Ростове-на-Дону,

"273 листа дела — письма, отчеты, выдержки из допросов, показания свидетелей, которые они давали сразу после окончания оккупации".

По сути, это подробное описание методов работы нацистов и подробные списки преступников и их жертв. С именами и фамилиями.

"Есть в рассекреченном деле протокол, подробно описывающий расстрелы 11-12 августа 1942 года в Змиёвской балке. Тогда нацисты там убили 27 тысяч человек, большинство из которых — евреи", — говорит Пономарева.

Поисковики начнут исследования мест захоронений жертв фашистов

По словам Владимира Щербанова, руководителя ростовского отделения общероссийского общественного движения по увековечиванию памяти погибших при защите Отечества "Поисковое движения России", рассекречивание архивных документов очень важно для работы поисковых отрядов, которые ищут могилы солдат и гражданских жертв войны: