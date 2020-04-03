Российские военные специалисты в Италии провели полную дезинфекцию трех пансионатов для пожилых людей.
В пансионатах итальянских городов Каприате-Сан-Джервазино, Альменко-Сан-Сильвитера, Вальбрембо российские специалисты полностью обработали специальным составом все внутренние помещения и прилегающие территории.
"Всего российскими военными врачами-эпидемиологами и специалистами войск радиационной, химической и биологической защиты Минобороны России совместно с итальянскими военными специалистами проведена полная санитарная обработка и дезинфекция 20 пансионатов для пожилых людей в городах Ломбардии. Обработано более 80 тыс. квадратных метров внутренних помещений", — сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.
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