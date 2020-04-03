Капитана охваченного коронавирусом авианосца США сняли с должности

Капитан американского авианосца "Теодор Рузвельт" Бретт Крозье был снят с занимаемой должности из-за того, что предал огласке информацию о распространении COVID-19 среди членов экипажа корабля.

Письмо капитана появилось в СМИ

Как заявил и.о. министра ВМС США Томас Модли в Пентагоне на пресс-конференции 2 апреля, данное решение объясняется тем, что письмо капитана было размещено в газете.

Он также отметил, что у многих читателей могло сложиться ложное представление о панике военно-морского руководства.

Кроме того, капитана обвинили в возможном подрыве международного статуса Тихоокеанского флота ВМС США.

В своем письме Крозье просил срочно эвакуировать с судна около 4000 членов экипажа авианосца "Теодор Рузвельт". Первые 3 случая заражения выявили 24 марта.

COVID-19 выявили у 93 членов экипажа авианосца

Чтобы обеспечить на корабле дополнительные места, около 1000 человек сошли на берег, еще 2700 человек сойдут на берег острова. Их проверят на коронавирус.

Командование, несмотря на распространение коронавируса, не планирует возвращать авианосец в порт.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что пять тысяч военных моряков США рискуют стать жертвами коронавируса.