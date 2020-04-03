Кругосветка фрегата “Адмирал Горшков” признана рекордом Вооруженных сил

Военный фрегат "Адмирал Горшков" в сопровождении еще трех судов в период с 26 февраля по 19 августа 2019 года впервые в современной истории выполнил задачи кругосветного похода, совершив заходы в 7 иностранных портов Азии, Африки и Южной Америки. Отряд прошёл через воды всех океанов, 16 морей, Суэцкого и Панамского каналов.

"Кругосветный поход отряда кораблей и судов обеспечения Северного флота по главе с головным фрегатом проекта 22350 "Адмирал Флота Советского Союза Горшков" признан одним из главных достижений Вооружённых сил Российской Федерации в 2019 году, которое занесено в Книгу рекордов ВС РФ", — сообщили в пресс-службе Минобороны России.

За 176 суток похода было пройдено свыше 42 тысяч морских миль.

В настоящее время фрегат находится на пути в Беломорскую военно-морскую базу, где пройдёт плановое обслуживание, модернизацию, а в дальнейшем проведёт ряд испытаний в Белом море.

Ранее "Правда.ру" сообщала, что в Минобороны определили самый "заслуженный" боевой корабль российского флота.