Военный фрегат "Адмирал Горшков" в сопровождении еще трех судов в период с 26 февраля по 19 августа 2019 года впервые в современной истории выполнил задачи кругосветного похода, совершив заходы в 7 иностранных портов Азии, Африки и Южной Америки. Отряд прошёл через воды всех океанов, 16 морей, Суэцкого и Панамского каналов.
"Кругосветный поход отряда кораблей и судов обеспечения Северного флота по главе с головным фрегатом проекта 22350 "Адмирал Флота Советского Союза Горшков" признан одним из главных достижений Вооружённых сил Российской Федерации в 2019 году, которое занесено в Книгу рекордов ВС РФ", — сообщили в пресс-службе Минобороны России.
За 176 суток похода было пройдено свыше 42 тысяч морских миль.
В настоящее время фрегат находится на пути в Беломорскую военно-морскую базу, где пройдёт плановое обслуживание, модернизацию, а в дальнейшем проведёт ряд испытаний в Белом море.
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