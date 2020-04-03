В Минобороны рассказали о самом “заслуженном” корабле российского флота

Сторожевой корабль "Сметливый" был официально включен в Книгу рекордов Вооруженных сил России за самый долгий срок службы.

Сторожевой корабль "Сметливый" Черноморского флота включён в книгу достижений Вооружённых сил РФ с формулировкой: "50 лет в составе Военно-Морского Флота".

"Соответствующий сертификат о внесении корабля в Перечень рекордов ВС РФ был вручен накануне командованию Черноморского флота," — сообщили в пресс-службе Минобороны.

Главным достижением корабля стало двукратное превышение проектного срока службы

В 2019 году сторожевому кораблю исполнилось 50 лет с момента подъёма флага и включения в корабельный состав ВМФ.

"Решение о внесении корабля в список рекордсменов было принято в конце декабря прошлого года на заседании Коллегии Министерства обороны Российской Федерации в Москве", — добавили в ведомстве.

Ранее "Правда.ру" сообщала о том, что Министерство обороны РФ отправило в Сербию первый транспортный самолет с военными медиками и оборудованием на борту.