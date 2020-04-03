Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Самоизоляция. Выбирай дом, а не болезнь
Источник Правда.Ру

В Минобороны рассказали о самом “заслуженном” корабле российского флота

Силовые структуры » Министерство обороны

Сторожевой корабль "Сметливый" был официально включен в Книгу рекордов Вооруженных сил России за самый долгий срок службы.

Сторожевой корабль "Сметливый" Черноморского флота включён в книгу достижений Вооружённых сил РФ с формулировкой: "50 лет в составе Военно-Морского Флота".

"Соответствующий сертификат о внесении корабля в Перечень рекордов ВС РФ был вручен накануне командованию Черноморского флота," — сообщили в пресс-службе Минобороны.

Главным достижением корабля стало двукратное превышение проектного срока службы

В 2019 году сторожевому кораблю исполнилось 50 лет с момента подъёма флага и включения в корабельный состав ВМФ.

"Решение о внесении корабля в список рекордсменов было принято в конце декабря прошлого года на заседании Коллегии Министерства обороны Российской Федерации в Москве", — добавили в ведомстве.

Ранее "Правда.ру" сообщала о том, что Министерство обороны РФ отправило в Сербию первый транспортный самолет с военными медиками и оборудованием на борту.

Темы минобороны россии черноморский флот
Новости Все >
Головин на время карантина вернулся из Монако в Россию
Космический корабль Илона Маска взорвался во время испытаний
Полторы сотни россиян эвакуированы из Великобритании
Бастрыкин поручил проверить факты спекуляций медицинскими масками
Правила поведения при ЧС утвердили в России
Олимпийский призёр задержан за нарушение карантина
В Минобороны рассказали о самом “заслуженном” корабле российского флота
Мишустин не исключил развития событий по "сложному сценарию"
Глава ЦБ допустила очередное снижение ставки в 2020 году
В марте расходы на рекламу путешествий упали на 90%
Последние материалы
Мишустин не исключил развития событий по "сложному сценарию"
Глава ЦБ допустила очередное снижение ставки в 2020 году
Затулин объяснил браваду Лукашенко в отношении коронавируса
В марте расходы на рекламу путешествий упали на 90%
Дизайнер Серджио Росси скончался от COVID-19
Бизнес поставили на паузу
В Ханты-Мансийском автономном округе пресекли теракт
Пять клубов РПЛ выступили за досрочное завершение сезона
Переноса выплат по кредитам из-за самоизоляции не будет
Эксперт: с коронарными вирусами человечество живет сотни тысяч лет
Популярное
Природа
Бактерия Синтия съедает не нефть, а живые организмы

Похоже, попытка справиться с нефтяным загрязнением Мексиканского залива при помощи первого синтетического микроорганизма закончилась печально. Вместо того чтобы спокойно кушать углеводороды и больше ни на что не обращать более внимания, искусственно созданный монстр по имени "Синтия" начал нападать на живые существа, в том числе и на людей.

Бактерия Синтия съедает не нефть, а живые организмы
Крик души врача: "Народ, включите голову!"
Общество
Крик души врача: "Народ, включите голову!"
Методы диагностики
Как узнать, что у вас бессимптомный коронавирусный грипп
Россия
Синоптик рассказал, когда в борьбу с COVID-2019 вступит погода
Игорь Буккер Коронавирус не убивает - помогает следить Игорь Буккер Любовь Степушова Украина присоединилась к санкциям против Белоруссии. Какие выводы? Любовь Степушова Василий Амирджанов День дурака 2020: медийный креатив в условиях пандемии Василий Амирджанов
Комментарии
"Очень богатые" захотели в Россию. Как извлечь пользу
Украина присоединилась к санкциям против Белоруссии. Какие выводы?
Самоизоляция: только не для российской "элиты"?
Батурина вернула себе звание богатейшей россиянки
Глава ЦБ допустила очередное снижение ставки в 2020 году
Из-за карантина по случаю пандемии Британия утонула в мусоре
Из-за карантина по случаю пандемии Британия утонула в мусоре
Теперь всё и везде связано с коронавирусом
Профсоюзы призвали Мишустина провести в России национализацию компаний
Эксперт: диагноз "коронавирус" ставят не медики, а политики
Как узнать, что у вас бессимптомный коронавирусный грипп
Макаревич о народе: их опять "грабанули", а они всё терпят
Врач назвала бесполезные советы для защиты от коронавируса
Бывшая судья в Саратовской области сама пойдет под суд за взятки
Профсоюзы призвали Мишустина провести в России национализацию компаний
Украина присоединилась к санкциям против Белоруссии. Какие выводы?
Эксперт: диагноз "коронавирус" ставят не медики, а политики
Макаревич о народе: их опять "грабанули", а они всё терпят
Путин поручил регионам определить особый порядок передвижения
Курс рубля стал неожиданно расти
Немецкое СМИ увидело угрозу в российской помощи США
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ