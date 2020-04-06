В Москве оштрафовали мужчину, выгуливавшего собаку на Патриарших прудах. Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по городу Москве, он был задержан за невыполнение законных требований полиции.
В МВД напомнили, что мэр Москвы Сергей Собянин издал указ, согласно которому до 1 мая запрещено посещать парки.
"Сотрудники полиции несколько раз предупредили мужчину о нарушении правил режима самоизоляции, но он не стал реагировать на замечания", — сообщается в пресс-релизе.
В результате москвич был задержан. Мужчину доставили в ОМВД Хамовники. Его собаку потом забрала супруга.
В отношении мужчины составили административный протокол.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Москве не будут вводить жесткий пропускной режим.
Пока решили защитить только детей и подростков.