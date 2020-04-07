Российские военврачи борются с коронавирусом в Белграде

Две бригады военных врачей приступили к работе в клиническом центре имени Драгиши Мишовича в сербской столице Белграде.

Еще пять врачебно-сестринских бригад были направлены для оценки эпидемиологической обстановки в города:

Чуприя;

Нови Пазар;

Чачак;

Лесковац;

Крагуевац.

Одна бригада медиков находится в резерве для реагирования на экстренные изменения эпидемиологической обстановки, а также ежедневного контроля состояния здоровья российских военнослужащих.

"Подразделения РХБ защиты и специальная военная техника провели санитарную обработку в Белградской инфекционной больнице и клиническом центре "Земун", которые находятся на переднем крае борьбы с коронавирусной инфекцией в столице. Сюда доставляют большую часть пациентов, имеющих подозрение на заболевание COVID-19 для первичной диагностики, и в дальнейшем распределяют в соответствии со степенью сложности протекания болезни по другим медицинским учреждениям", — сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Еще одна группа специалистов провела дезинфекцию городской больницы города Валево, который также находится в лидерах по числу заболевших в Сербии.

По итогам прошедшего дня, обработано более 45 тыс. кв. метров помещений и 20 тыс. кв. метров прибольничной территории.

Как ранее сообщала "Правда.ру", в Москве скончались два пациента с коронавирусом.