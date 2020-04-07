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Источник Правда.Ру

В Краснодаре задержан продавец "карантинных пропусков"

Силовые структуры » МВД

Житель краевого центра за семь тысяч рублей пытался продать пропуск, который дает его владельцу право беспрепятственного проезда по всей территории края. 

Первое уголовное дело по факту продажи пропусков для проезда автотранспорта в период карантина возбуждено против 31-летнего краснодарца.

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Он предлагал за 7 тысяч рублей приобрести у него "красный" пропуск на автомобиль, который Министерство транспорта Кубани выдает для проезда по всему краю. 

"Все обстоятельства выяснят во время расследования уголовного дела: оно возбуждено в соответствии с частью 3 статьи 30 и частью 1 статьи 327 Уголовного кодекса Российской Федерации (подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков). За торговлю пропуском краснодарцу грозит до двух лет лишения свободы", - сообщили в мэрии краевого центра. 

Режим карантина введен на территории региона распоряжением краевых властей начиная с 31 марта и, по предварительной информации, будет действовать до 12 апреля. На этом основании весь автотранспорт может передвигаться по территории края только по спецпропускам. 

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Темы пропуск полиция карантин краснодарский край
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