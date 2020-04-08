Экипажи Миг-31 поднимутся в стратосферу над Арктикой

В ходе учений в небе над Арктикой экипажи российских истребителей-перехватчиков Северного флота поднимутся на максимальную высоту.

Экипажи модернизированных истребителей-перехватчиков МиГ-31 на максимальной высоте отработают практические задачи лётного тактического учения, которое стартовало в отдельном авиаполку Северного флота на этой неделе.

Лётчикам предстоит подняться в нижние слои стратосферы над Арктикой на высоту около 17-ти километров

К учениям привлечен весь летный и инженерно-технический состав авиаполка. Задействовано десять самолётов Су-24 и пять МиГ-31. Они отработают полёты как днем, так и ночью.

"В ходе учения экипажи истребителей-перехватчиков также отработают совместные действия с бомбардировочной авиацией по поражению сил условного противника на море, суше и в воздухе. Основной целью лётно-тактического учения является совершенствование профессионального мастерства пилотов и отработка тактических навыков совместных действий", — говорится в сообщении пресс-службы Минобороны.

Ранее "Правда.Ру" сообщала о подготовке к масштабным учениям кораблей Каспийской флотилии.