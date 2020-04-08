Корабли Каспийской флотилии готовятся к масштабным учениям

Корабельная ударная группа Каспийской флотилии выйдет в море для проведения тактических учений.

Экипажи кораблей Каспийской флотилии начали подготовку к выходу в море для проведения тактического учения в составе корабельной ударной группы.

"На учение будет привлечено около 20 боевых кораблей и судов обеспечения, в том числе ракетный корабль "Татарстан", малые ракетные корабли "Углич" и "Великий Устюг", малый артиллерийский корабль "Волгодонск", ракетный катер "Ступинец", артиллерийские катера, базовые и рейдовые тральщики, а также суда гидрографической службы и вспомогательного флота", — сообщили в пресс-службе Южного военного округа.

В ходе начального этапа учений экипажи отработают действия по экстренной подготовке кораблей к бою и походу. Следующим этапом станет выход всех кораблей и судов, участвующих в учениях, из пунктов базирования и переход в назначенные районы.

По пути экипажи отработают организацию всех видов охраны и обороны на незащищённом рейде.

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