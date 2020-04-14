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Источник Правда.Ру

В Приморье дали второю жизнь дедушке российских танков

Силовые структуры » Министерство обороны

В Приморском общевойсковом объединении Восточного военного округа завершают реставрацию танка МС-1. Планируется, что он примет участие в предстоящем Параде Победы.

На танке произведен полный ремонт ходовой части и двигателя. Боевая машина уже прошла стационарные и ходовые испытания.

Легкий пехотный танк МС-1 (малый сопровождающий), без преувеличения, историческая машина.

Это первый танк советской разработки

Он стоял на вооружении с 1928 по 1942 годы.

"Всего было выпущено 959 танков этого типа. Боевая машина оснащена нарезной 37 мм пушкой "Гочкиса", двумя 6 мм пулеметами Федорова, и имеет 18 мм стальную катанного типа броню", — сообщают в пресс-службе Восточного военного округа.

Как утверждают военные, которые уже опробовали боевую машину в действии, танк МС-1 легок в управлении, имеет неплохие тактико-технические и ходовые характеристики для своего возраста. А в апреле ему исполнится 100 лет.

Ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, что в танковые соединения Западного военного округа начали поступать модернизированные танки Т-90М "Прорыв".

Темы танки приморье минобороны
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