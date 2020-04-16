В Ленинградской области военные помогут победить паводок

На базе армейских соединений в Ленинградской области созданы мобильные группы, которые помогут местным властям в случае подтопления территорий.

В мобильные группы вошли специалисты и техника инженерно-саперных частей общевойсковой армии. Их задача — в случае необходимости оперативно наладить понтонные переправы на всех необходимых участках.

"Созданные подразделения уже приступили к практическим занятиям, в ходе которых под руководством опытных инструкторов инженерам предстоит совершенствовать навыки в установке понтонных переправ через водоемы и проведении эвакуации населения с труднодоступных участков затопленной местности", — сообщили в пресс-службе Западного военного округа.

Кроме того, на базе учебно-тренировочного комплекса будут проведены занятия с использованием аквалангов и гидрокостюмов.

Особое внимание уделят работе с оборудованием для подводной резки металлических и бетонных конструкций.

Кроме техники для наведения понтонных переправ, в распоряжение мобильных групп передан специальный буксирно-моторный катер, оснащенный мощной механической установкой, радиостанцией и приборами ночного видения.

Ранее "Правда.Ру" сообщала о том, что в Астрахани военные провели дезинфекцию нескольких общественных зданий и улиц города.