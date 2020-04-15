В Астрахани военные провели спецобработку нескольких крупных зданий

За минувшую ночь военные специалисты провели обработку специальным дезинфицирующим составом нескольких больниц и торговых центров в Астрахани.

Подразделения отдельного соединения радиационной, химической и биологической защиты Южного военного округа в ходе ночных работ провели дезинфекцию шести крупных объектов Астрахани.

Для этого было задействовано девять специальных автомобилей, которые одновременно работали в разных районах города.

За одну ночь специалисты провели дезинфекцию:

регионального онкологического диспансера;

областной детской клинической больницы им. Селищевой;

торгового комплекса "Татар-базар";

нескольких рынков и оптово-розничной базы "Славянка".

"Всего при выполнении дезинфекции на территории Астрахани за ночь расчёты подразделения РХБ защиты продезинфицировали в общей сложности свыше 150 тысяч квадратных метров", — сообщили в пресс-службе Южного военного округа.

Это уже не первая масштабная обработка общественных зданий регионального центра.

До этого подразделения РХБ выполнили работы по дезинфекции зданий вокзалов, аэропортов и прилегающей территории к ним, а также ряда предприятий оборонно-промышленного комплекса.

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