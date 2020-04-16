В ночь на четверг, 16 апреля, в Астрахани военные провели дезинфекцию нескольких крупных общественных зданий. В общей сложности обработано почти 200 тысяч квадратных метров территории.
Дезинфекцию зданий и улиц города проводят подразделения отдельного соединения радиационной, химической и биологической защиты Южного военного округа.
Обработка объектов города в основном ведется в ночное время. Основной объем работ минувшей ночью был проделан в Александро-Мариинской областной клинической больнице.
Там военные специалисты обработали порядка 96 тысяч квадратных метров дорог, зданий и сооружений.
«Также подразделения РХБ защиты обработали дезраствором более 34 тыс. кв. м гипермаркета "Лента", порядка 27 тыс. кв. м помещений ТРК "Ярмарка", около 4 тыс. кв. м городского рынка "Маяк"», — сообщили в пресс-службе Южного военного округа.
Десять специальных машин за прошедшую ночь продезинфицировали городские улицы, фасады зданий и прилегающие к ним территории общей площадью порядка 190 тысяч квадратных метров, уточнили в ведомстве.
Напомним, что ранее опрошенный "Правдой.Ру" эксперт усомнился в эффективности масштабной дезинфекции, которую применяют в некоторых городах для профилактики коронавируса.
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