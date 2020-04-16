За ночь военные в Астрахани продезинфицировали несколько зданий

В ночь на четверг, 16 апреля, в Астрахани военные провели дезинфекцию нескольких крупных общественных зданий. В общей сложности обработано почти 200 тысяч квадратных метров территории.

Дезинфекцию зданий и улиц города проводят подразделения отдельного соединения радиационной, химической и биологической защиты Южного военного округа.

Обработка объектов города в основном ведется в ночное время. Основной объем работ минувшей ночью был проделан в Александро-Мариинской областной клинической больнице.

Там военные специалисты обработали порядка 96 тысяч квадратных метров дорог, зданий и сооружений.

«Также подразделения РХБ защиты обработали дезраствором более 34 тыс. кв. м гипермаркета "Лента", порядка 27 тыс. кв. м помещений ТРК "Ярмарка", около 4 тыс. кв. м городского рынка "Маяк"», — сообщили в пресс-службе Южного военного округа.

Десять специальных машин за прошедшую ночь продезинфицировали городские улицы, фасады зданий и прилегающие к ним территории общей площадью порядка 190 тысяч квадратных метров, уточнили в ведомстве.

Напомним, что ранее опрошенный "Правдой.Ру" эксперт усомнился в эффективности масштабной дезинфекции, которую применяют в некоторых городах для профилактики коронавируса.