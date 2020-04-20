Мосгорсуд разрешил американцу Полу Уилану, который обвиняется в шпионаже, звонить дважды в месяц родителям из СИЗО. Об этом рассказал его адвокат Владимир Жеребенков.

"Сегодня было заявлено ходатайство об отложении до 30 апреля заседания из-за эпидемиологической ситуации и угрозы его здоровью и жизни. Суд отказал, но обещал щадящий режим. Суд также разрешил Уилану телефонные звонки родителям из СИЗО. Он может звонить матери и отцу два раза в месяц", — рассказал Жеребенков.