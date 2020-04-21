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Источник Правда.Ру

Боевики в Сирии разграбили раскопки древнего города Эбла

Силовые структуры

Боевики, обустроившие тренировочный лагерь на раскопках древнего города Эбла, похитили десятки золотых и каменных изделий, — сообщили в российском Центре по примирению враждующих сторон в Сирии.

Эбла была столицей мощного государства, существовавшего на территории Сирии в 4-3 тысячелетиях до нашей эры.

До начала боевых действий на месте древнего города велись раскопки, после прихода террористов, там появился тренировочный лагерь боевиков.

"Мы думаем, что боевики не сами решили занять древний город. Кто-то их туда направил. Скорее всего, торговцы древними ценностями. Они приехали и начали целенаправленно искать усыпальницу правителей Эблы - хотели найти драгоценности. Похищено десятки предметов из золота, артефакты из камня. Боевики нанесли огромный урон городу", — рассказал директор департамента культуры провинции Хама, Хазер Айлюлю.

После освобождения города на месте раскопок остались брошенные террористами укрепления, снаряды и боевые машины.

Местные власти планируют восстановить памятник культуры и продолжить раскопки с привлечением иностранных специалистов.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что в Москве специалисты МЧС завершили дезинфекцию восьми железнодорожных вокзалов.

Темы сирия боевики раскопки
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