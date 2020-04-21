На Северном флоте готовятся к летней навигации

После того, как северный морской путь освободится ото льдов, морякам Северного флота предстоит доставить в труднодоступные населенные пункты Арктики и Крайнего Севера более 35 тысяч тонн грузов.

"На Северном флоте начата подготовка к навигационному завозу зимовочных запасов в подразделения и части, дислоцированные в труднодоступных районах Крайнего Севера и Арктики. В настоящее время идет накопление материальных средств, горюче-смазочных материалов и котельного топлива в пунктах базирования флота", — сообщили в пресс-службе Северного флота.

Для многих населенных пунктов и военных частей российской армии в Арктике и на Крайнем Севере, летняя навигация это лучшая возможность пополнить запасы продовольствия и топлива на весь следующий сезон.

Завоз проводят несколько отрядов судов обеспечения Северного флота после того, как северный морской путь освобождается ото льдов.

"Всего в рамках северного завоза 2020 года, который продлится до 1 октября, планируется доставить более 35,4 тысяч тонн различных материальных средств в более чем 60 подразделений и частей СФ и Минобороны России, дислоцированных в 48 труднодоступных пунктах на Крайнем Севере и в Арктике", — уточнили в ведомстве.

Ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, как в Подмосковье силами военных продезинфицированы несколько школ, детских садов и жилых зданий.