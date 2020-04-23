Экипажи кораблей Балтийского флота провели тренировки по отражению атак условного противника.
Во время выхода в море экипажи малых ракетных кораблей "Мытищи", "Советск", "Ливень" и "Пассат" и ракетных катеров "Моршанск" и "Р-257" отстрелялись по мишеням, имитирующим самолеты и ракеты условного противника.
Роль мишеней выполняли осветительные артиллерийские снаряды, выпущенные из 152-мм дивизионных самоходных гаубиц "Акация". Залпы самоходных установок производились с берега в Калининградской области.
"Боевые упражнения выполнялись тремя группами кораблей поочерёдно. Стрельбы велись на различных высотах и дистанциях с использованием корабельных артиллерийских установок АК-630М и АК-176. На кораблях были активированы средства радиоэлектронной борьбы и поставлены активные и пассивные помехи", — сообщили в пресс-службе Балтийского флота.
В ближайшее время экипажи кораблей также отработают нанесение ударов крылатыми ракетами по морским и береговым целям.
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