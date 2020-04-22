В Волгограде при ремонте теплотрасс нашли снаряды времен войны

Два крупнокалиберных артиллерийских снаряда, найденных в Волгограде, уничтожили саперы соединений Южного военного округа.

Боеприпасы времен Великой Отечественной войны были обнаружены на территории военного госпиталя в Волгограде.

Строители рыли траншею для прокладки труб отопления, когда наткнулись на предметы очень похожие на старые артиллерийские снаряды.

Работы пришлось экстренно свернуть, а на место вызвать саперов.

"Специалистами группы разминирования боеприпасы были классифицированы как 152 и 122-мм артиллерийские снаряды времен Великой Отечественной войны", — рассказали в пресс-службе Южного военного округа.

Боеприпасы перевезли на полигон Прудбой в Волгоградской области, где уничтожили путем подрыва накладным зарядом, — уточнили в военном ведомстве.

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